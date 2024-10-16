Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından lisansüstü öğrencilere yönelik düzenlenen, “Merak Edilen Yönleri ile Lisansüstü Eğitim” başlıklı etkinlik çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Pınar Gültekin’in katılımıyla düzenlenen programda; Düzce Üniversitesi öğrencileri, lisans eğitimleri sonrasında akademik kariyerlerini nasıl şekillendirebilecekleriyle birçok konu hakkında önemli bilgiler edindi.

Düzce Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından canlı yayın olarak gerçekleştirilen program, Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı’nın Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi hakkında yaptığı bilgilendirme ile başladı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü hakkında genel bilgiler sunarak konuşmasına başlayan Doç. Dr. Pınar Gültekin, öğrencilerin lisans eğitimlerinden sonra yapacakları lisansüstü eğitim kapsamında hangi adımlarla ilerleyecekleri, bu aşamada hangi yollardan geçecekleri, programlara alım kriterleri, programlara kabul süreçleri ve derslerin işleyişi gibi konulardan bahsetti.

Düzce Üniversitesi lisansüstü programları ile ilgili konuşan Doç. Dr. Pınar Gültekin, “Enstitümüzde yılda iki defa Güz ve Bahar Dönemleri’nde öğrenci alımı yapılıyor. Başvurmak isteyen öğrenciler, her dönem öncesinde Üniversitemizin ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü internet sayfalarından yapılan duyuruları takip edebilirler. Lisans programından mezun olan öğrenci, kendi mezun olduğu program dışında bir programa başvuruyorsa bu programla ilgili eksiklerini tamamlamak amacıyla Anabilim Dalı’nın uygun gördüğü dersleri alarak bilimsel hazırlık aşamasını tamamlamalıdır. Yüksek lisans eğitiminde başka bir programdan ders almak istediğinde ders dönemi içerisinde toplam kredisi %30’u kadar başka bir anabilim dalından veya başka bir enstitüden ders alabilir. Bunun bizdeki ders sayısı karşılığı ortalama 2 derse denk geliyor” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Pınar Gültekin; yeterlilik sınavını başarıyla veren öğrencilerin bu sınavdan sonra en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi belirlemesi gerektiğini, her 6 aylık periyotta da Tez İzleme Komitesi’nin toplanarak öğrencinin tez çalışması ile ilgili bir değerlendirme yapması, raporlarını Enstitü’ye iletmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü internet sayfasını ve sosyal medya hesaplarını çok aktif bir şekilde kullandıklarını belirten Doç. Dr. Pınar Gültekin, öğrencilerin sormak istedikleri tüm soruların cevaplarını ilgili internet sitelerinden kolaylıkla ulaşabileceklerini dile getirerek sözlerini tamamladı.