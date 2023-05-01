Muş’ta yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görüntüsünün merada otlayan büyükbaş hayvanlarla bütünleşmesi görsel şölen sundu.

Muş’ta bahar mevsiminde etkili olan yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürürken, yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağının merada otlayan hayvanlarla birleşmesi ise güzel görüntüler oluşturdu. Yelalan köyünde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Tahir Sevim, merada hayvanlarını otlattığı sırada ortaya çıkan ve görüntüsüyle mest eden gökkuşağını cep telefonuyla görüntüledi.