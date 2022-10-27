Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mera Yaz Okulu” eğitimi Afyonkarahisar’da başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mera Yaz Okulu” eğitimi Afyonkarahisar’da başladı.

Eğitimin açılışı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı V. Davut Özgür ile Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürü İbrahim Acar’ın katılımı ile gerçekleşti. Mera Yaz Okulu eğitimine Trabzon, Edirne, İzmir, Zonguldak, Kırıkkale, Denizli, Elazığ, Karabük, Mersin, Adana, Bayburt, Isparta, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Muş, Ağrı, Gümüşhane, Tunceli, Sivas, Giresun, Kütahya, Bursa, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Bilecik ve Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden toplam 55 teknik personel katıldı. Mera Yaz Okulu eğitimi sonunda eğitime katılan teknik personele sertifika verilecek.