Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi’nde muhtar Ahmet Gökçe’nin büyük çabalarıyla kabul edilen ve hayata geçirilmesi için hız kazanan mera projesi çerçevesinde yetkililer tarafından mera bölgesinde inceleme yapıldı. Mahalle muhtarı Ahmet Gökçe, hayata geçirilmesiyle Sandal Mahallesi’ndeki tarım ve hayvancılığın üst seviyelere taşınacağı mera projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü projelerle adından sıkça söz ettiren Kula ilçesine bağlı Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe, uzun süredir büyük bir çabayla takip ettiği mera projesinde de başarıya ulaştı. Mahalle sınırları içerisinde yapılması planlanan mera projesiyle mahalledeki tarım ve hayvancılığı artırarak üst seviyelere taşımayı hedefleyen muhtar Gökçe, projenin kabul edilmesinin ardından hayata geçirilmesi için yürütülecek çalışmaların başladığını bildirdi. Önceki günlerde Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Manisa İl Müdürlüğü yetkililerinin mahalleye gelerek mera projesinin gerçekleştirileceği alanda inceleme yaptıklarını dile getiren muhtar Ahmet Gökçe, bu proje ile mahalledeki tarım ve hayvancılığın güçlenerek gelecek nesillere aktarılmasının sağlanacağını ifade etti. Projenin başından bu yana emeği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Gençlik ve Spor Bakanı Kulalı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, önceki dönem Kula Kaymakamı Kemal Duru’ya, mevcut Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz’e, Tarım ve Orman Manisa İl Müdürü Metin Öztürk’e, Tarım ve Orman Kula İlçe Müdürü Bilgin Sarısu ve personelerine, Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ve emeği geçen herkese teşekkür eden muhtar Gökçe, yetkililere eksikler ve taleplerini ilettiklerini ve kısa bir süre sonra mera projesini hayata geçireceklerini söyledi.