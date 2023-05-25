Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde bulunan Devetepesi mezrasında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara gelen cezalar şok etti.

Yıllardır bulundukları alanda dededen toruna hayvancılık ile geçimini sağlayan vatandaşlara merada bulundukları gerekçesiyle binlerce lira ceza geldi. Ceza kesilen vatandaşlar, da yetkililerden kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Yıllardır bulundukları alanda hayvancılıkla uğraştıklarını ve gelen cezalardan kurtulamadıklarını söyleyen Sindelhöyük Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Sınırtepe, "Biz yıllardan beri bu Devetepesi dediğimiz mezralarda yaşarız, hayvancılık yaparız, geçimimizi hayvancılıktan sağlıyoruz. Şikayetten dolayı bize ceza verdiler bu cezalardan kurtulamıyoruz. Mandacılık, sığırcılık ve koyunculuk yapıyoruz. Biz buranın kuruluşunu bilmiyoruz bizden yıllar öncede buradan insanlar hayvancılık yapıyormuş, burada mezarlarımız var türbemiz var. 70 Yaşındaki Hüseyin abi buranın kuruluşunu bilmiyor, ben bilmiyorum yıllardır burası kullanılıyor. Dedem vardı 80 yaşında vefat etti 2008’de Dedem buranın kuruluşunu bilmiyor, biz burada doğduk büyük derdi. 60 bin TL buraya ceza gelmiş, 30 bin TL diğer vatandaşlara gelmiş, bu vatandaş bunları nasıl ödeyecek. Duvarlardaki uçuklarımızı onaramıyoruz her yer harap oldu. Devletimiz manda desteği veriyor ama manda bataklığı seviyor biz buradan gidersek nasıl yapacağız, 60 yaşından sonra bizi fabrikaya mı alacaklar? Oraya da almıyorlar zaten. Devlet büyüklerimize sesleniyorum bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz, yetkili kişiler gereken neyse yapsınlar. Ben 20 senedir muhtarım gittiğim yerlerde tıkanıp kalıyorum sizin orası mera çıkın diyorlar, doğrudur devletimizin yeri burası bir şey diyemiyoruz ama geçimimizi buradan sağlıyoruz. Buradaki evleri ahırları uçurunca ellerine ne geçecek, kuşları da koruyoruz, balıkları da koruyoruz, sülükleri de koruyoruz. İnşallah buranın bir çözüme kavuşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

76 yaşındaki Hüseyin Ayhan da, "Ben doğduğumdan beri yani 76 senedir buradayım hayvancılık yapıyorum, 76 yaşından sonra ben ne iş göreceğim 3-5 bacak malım olmadıktan sonra. Babam 104 yaşında öldü, buranın kuruluşunu bilmem derdi. Bizlere aşırı cezalar geliyor, bütçemiz yok yatıramıyoruz, belki de daha katlanıyor bu cezalar. Bu kadar da olmaz ki nereden alıp yatıracağız 40 Bin lirayı 30 Bin lirayı 3-5 bacak mallarla geçiniyoruz. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.