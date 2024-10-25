Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması ve meralarda otlatma baskısının azaltılarak sürdürülebilir mera yönetimi amacı ile hazırlanan proje kapsamında temin edilen gübre ve Macar fiği tohumu, Mihalıççık’ın Yunus Emre mahallesinde gerçekleştirilen törenle yetiştiricilik yapan çiftçilere teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan Mera Islah ve Amenajman Projesi 2024 yılı faaliyetleri kapsamında, 500 dekar mera alanına atılmak üzere 6 ton gübre ve 29 çiftçiye toplam 375 dekar alana ekilmesi için, mera alanlarındaki otlatma baskısını azaltmak ve yem bitkileri üretimini teşvik etmek amacıyla 3 bin 750 kilogram Macar fiği tohumu teslim edildi. Teslimat öncesi köy kahvesinde çiftçilerle bir araya gelinerek uygulanan Mera Islah ve Amenajman Projeleri hakkında bilgi verilerek, gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında istişare toplantısı yapıldı.

Açıklamada, "Söz konusu proje 2024-2026 yılları arasında uygulanmak üzere 1 Milyon 268 Bin TL bütçe ile hazırlanmıştır. Yunus Emre Mahallesinde toplam 5 bin 800 dekar mera alanı bulunmaktadır. Bu meralardan mahallede bulunan 800 büyükbaş ve 5 bin 800 küçükbaş hayvan faydalanmaktadır. Projede yer alan yabancı ot temizliği, gübreleme, sıvat yapımı, otlatma planı, yem bitkisi tohumu dağıtımı ve mera kullanım bilincini geliştirme faaliyetleri ilerleyen süreçte gerçekleştirilecektir" denildi.

Törene, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Eren, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İbrahim Balk, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Ali Acar, Yunus Emre Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Yavuz ve çiftçiler katıldı.