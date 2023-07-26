Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Mera Islah Projesi ile hayvan biriminde artış sağlanarak, et ve süt verimini de olumlu etkilediği belirtildi.

Giresun’da uygulanan Mera Islah Projesi ile ilgili Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada mera alanlarındaki iyileştirmelerin çiftçiler tarafından olumlu karşılandığı belirtilerek, “Giresun ilimiz mera ve yaylak alanlarında uygulanan ıslah projeleri sayesinde merada otlayan hayvan biriminde artış sağlanmaktadır. Özellikle bölge hayvancılığımızın geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olan mera alanlarımızdaki iyileştirmeler, çiftçilerimiz tarafından olumlu karşılanmakta ve her geçen gün talep artmaktadır. Mera alanlarında uygulanan ıslah projeleri, kırsal alanda yaşayan küçük ve orta ölçekteki çiftçilerin yaşam seviyelerinin ve kalitesinin yükseltilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Bölgemizde çiftçilerle birlikte yürütülen mera ıslah projeleri sayesinde vejetasyonu oluşturan baklagil ve buğdaygil bitkilerinin yem değerinin yüksek olduğu et ve süt veriminde önemli artışlar sağlandığı belirtilerek hayvan işletme sahipleri memnuniyetlerini dile getirmişlerdir” ifadelerine yer verildi.