Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce temin edilen bin 450 kilogram Macar fiği tohumu, Mihalıççık ilçesi Adahisar Mahallesi’nde hayvancılık yapan çiftçilere törenle teslim edildi.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce temin edilen bin 450 kilogram Macar fiği tohumu, Mihalıççık ilçesi Adahisar Mahallesi’nde hayvancılık yapan çiftçilere törenle teslim edildi.

Çalışma, hayvan yetiştiriciliği için kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması ve meralarda otlatma baskısının azaltılarak sürdürülebilir mera yönetimi amacı ile Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, "Mera Islah ve Amenajman Projeleri çerçevesinde Adahisar Mahallesinde ot verimini ve kalitesini arttırmak için bin 450 kilogram Macar fiği tohumu ve 750 kilogram mera bitki tohumu dağıtımına ilave olarak 6 bin 500 kilogramkg kimyevi gübre alımı gerçekleştirildi. Ayrıca Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri ile 2021-2022 yılları içerisinde Adahisar Mahallesinde 280 bin TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olup; Tarım ve Orman Bakanlığının bütçe imkânları doğrultusunda meralarda ıslah ve amenajman projeleri ile hayvan refahını arttıracak yatırımlara devam edilecektir. 2021 yılında başlayan Mihalıççık İlçesi Adahisar Mahallesi Islah ve Amenajman Projesinin 2023 yılına kadar 3 yıl boyunca devam etmesi planlanmaktadır. Proje çerçevesinde, Adahisar mahallesi merasında otlayan hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için sıvat (hayvan içme suyu tesisi) yapımı gerçekleştirilmiş olup hizmete sunulmuştur. Ayrıca bölgede bulunan mera alanlarındaki hayvanların yiyemediği dikenli bitkilerin temizliği yapılarak, bahar döneminde Tarım İl Müdürlüğü tarafından temin edilen mera bitki tohumları ve gübrelerin mera alanlarına ekimi ve gübreleme çalışmaları yapılmıştır. Her yılın Şubat-Nisan döneminde mera alanlarında tekrar oluşan yabancı bitkilerin temizliği periyodik olarak yapılmaktadır. Proje çerçevesinde dağıtılan yem bitkileri tohumu ile kaba yem açığının kapatılarak, yaklaşık bin baş hayvanın otlatıldığı mera alanlarındaki otlatma baskısının azaltılması ve otlatma süresinin uzatılması hedeflenmektedir" denildi.

Açıklamada, "Mera Islah ve Amenajman Projeleri ile nihai amaç, meraların daha planlı kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğine katkı yapmak, bir yandan da meraların verimini arttırarak kaba yem ihtiyacının büyük bölümünü bu alanlardan elde edip hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilere yem maliyetlerini düşürmek ve dolayısıyla daha karlı bir hayvancılığa imkân sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için yapılan işlemlerden bir tanesi de meralardaki otlatma baskısını azaltmaktır. Bu nedenle Mera Islah ve Amenajman Projelerinin yürütüldüğü köylerde, kaliteli yem bitkisi üretimini arttırmak ve ıslah sürecinde kaba yem açığını kapatmak için hayvancılık yapan çiftçilerimize sağlanan tohum desteğimiz devam etmektedir" diye belirtildi.

Törene, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Rıdvan Akpolat, Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Tosun, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Ece Özel Cura ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İbrahim Balk ve çiftçiler katıldı.