Adnan Menderes Üniversitesi’nde bazı bölümleri bakımsızlıktan dolayı dökülmeye başladı. Rektör Bülent Kent’in yaklaşık 19 ay önce göreve başlamasının ardından bakımı yapılmayan Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrencilerin uygulamalı ders işlediği alanlar bir sahadan çok adeta terkedilmiş meraya dönüştü.

Adnan Menderes Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesinin bakımsızlığı tepki çekiyor. Kuruyan otlar ve bakımsız bina, görenleri şaşırtıyor. Adnan Menderes Üniversitesi kampüs alanı içinde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi’nin son hali spor sahasından çok terkedilmiş bir viraneliği andırmaya başladı. Göreve geldiği 19 aydan bu yana sürekli personel yetersizliği ve imkansızlıklardan dert yanan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent’in fakülteyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmasını isteyen öğrenciler, sahalarda eğitim yapmanın imkansız hale gelmesinden şikayetçi oldular.