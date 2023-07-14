Menzil grubu lideri Abdulbaki El-Hüseyni cenazesine katılmak üzere gittikleri Adıyaman’dan dönen Hakkarilileri taşıyan aracın takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Van-Tatvan karayolu üzerindeki bağlı Reşadiye bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen aracın takla atması sonucu Mustafa Selçuk olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesinde müdahaleleri yapılan yaralılardan Mehmet Akbulak Van’a, Abdussamed Engin ve İdris Demiryent Bitlis’e sevk edildi.