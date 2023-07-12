Kahramanmaraş’ta doğal güzellikleri ile cezbeden menzelet barajı kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Onikişubat ilçesinde bulunan manzarasıyla ilgi uyandıran Menzelet Baraj Gölü doğa severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sıcak havalarda serinlemek ve doğa fotoğrafı çekmek isteyenler de baraj gölünü tercih ediyor. Depremden sonra zaman zaman insanların stres atmaya geldiği baraj gölü, görsel güzelliği ile de cezbediyor.

Menzelet barajının doğal güzellikleri ile muhteşem görüntüler oluşturduğunu belirten Fatih Erben," Menzelet barajı su ve enerji kaynağı olarak önemli bir hazine. Manzarası ve doğasıyla harika bir yer. Tertemiz havasıyla vatandaşların ve doğa severlerin ilgi odağı oldu. Doğa fotoğrafçılar içinde kaçınılmaz bir yer" dedi.