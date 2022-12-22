Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde Milas’ta düzenlenen panelde Menteşeoğulları Beyliğindeki Mevlevilik izleri açıklandı.

Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde Milas’ta düzenlenen panelde Menteşeoğulları Beyliğindeki Mevlevilik izleri açıklandı.

Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde Beçin Kalesi Kazı Başkanlığının koordinasyonuyla Milas’ta düzenlenen ‘Menteşe Yöresinde Mevlevilik ve Beçin’ panelinde Menteşeoğulları Beyliğinin Mevleviliği benimsediği açıklandı.

Panel öncesinde Menteşeoğulları beyliğinin başkenti Beçin’e düzenlenen inceleme ve ziyaret programında Menteşeoğulları beyliği zamanından günümüze ulaşan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle kazı çalışması yapılarak turizme kazandırılan eserler ziyaret edildi. Panelistler eserlerin tarihi fonksiyonları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Mevleviliğin tarihinin ortaya konduğu panelde Ulu Arif Çelebi’nin etkisiyle Menteşeoğulları Beyliğinin Mevleviliği benimsediği ve saygı duyduğu ifade edildi. Menteşeoğlu Mesud Bey’in fetheden kimliğinin yanında Mevleviliği benimsediği, Beçin’e gelen Mevlâna Celâledin-i Rumî’nin torunu Ulu Arif Çelebi’yi sarayında ağırladığı ve onun düzenlediği sema töreninde bulunduğu, bu ziyaret sırasında geleceğin hükümdarı Orhan Bey’in de Ulu Arif Çelebi’ye mürit olduğu açıklandı.

Kudretli Menteşe Beylerinden Ahmed Gazi’nin de Balat’ta bir Mevlevihane inşa ettirmesinden Mevleviliği benimsediğinin anlaşıldığı belirtilirken, Beçin’de yürütülen kazılarda çıkan mezar taşlarının bazılarında da Mevleviliğe ait izlerin tespit edildiği ifade edildi.