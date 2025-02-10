Menteşe Belediyesi tarafından kentin yapı envanterinin belirlenmesi ve yapıların depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası işbirliğiyle yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

Gerçekleştirilecek çalışmalar doğrultusunda, Menteşe’nin planlı, güvenli ve sürdürülebilir kent gelişimini sağlamak amacıyla yapı envanteri oluşturulacak ve depreme karşı dirençli bir kent inşa edilecek.

Başkan Köksal: "Amacımız depreme dayanıklı, nitelikli kentleşme"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu çalışma, yapı envanterimizi oluşturarak depreme karşı dirençli bir kent inşa etme hedefimizin önemli bir adımıdır. Bilimsel ve teknik esaslara dayalı sağlıklı şehirleşme ve doğru planlama çerçevesinde mimarlık ve mühendislik hizmetleriyle şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Ortak akıl ve dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz. Kentimizin tarihine, kültürüne ve doğasına sahip çıkarak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir inşa etmek için iş birliği içinde çalışıyoruz"