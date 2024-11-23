Menteşe Devlet Hastanesi, ’18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası’ kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, idari yönetim ekibinin katılımıyla, akılcı ilaç kullanımı ve antibiyotiklerin doğru kullanımı konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Hastane eczacıları tarafından, hastaneye gelen vatandaşlara gereksiz antibiyotik kullanımının yol açabileceği sorunlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Antibiyotik direnci ile mücadelede doğru ilaç kullanımının önemine vurgu yapıldı ve bu konuda bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Vatandaşlara, antibiyotiklerin yanlış kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlatan broşürler dağıtıldı.

Hastane yönetimi, etkinliğin toplum sağlığına katkı sağlaması adına önemli bir adım olduğunu belirterek, antibiyotik direncini azaltmada herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.