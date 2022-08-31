Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan fener alayı renkli görüntülere sahne oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğlalı vatandaşların katıldığı fener alayı Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Meydanda toplanan vatandaşlar Pinhani konseri ile eğlendiler. Telefon ışıkları ile renkli görüntüler sahneleyen Muğlalılar konserde doyasıya eğlenerek 30 Ağustos coşkusunu yaşadı.

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