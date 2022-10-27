Menteşe Belediye Spor Kulübü Karate Takımı Ula Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Karate Şampiyonasında Şampiyonanın en çok madalya kazanan takımı oldu.

Menteşe Belediye Spor Kulübü Karate Takımı Ula Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Karate Şampiyonasında Şampiyonanın en çok madalya kazanan takımı oldu.

Ula Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ula ilçesinde düzenlenen İl Şampiyonasına katılan Menteşe Belediye Spor Kulübü Karate Takımı, şampiyona boyunca 18 Altın, 20 Gümüş ve 16 Bronz madalya kazanarak Turnuvanın Genel Klasmanında Şampiyon oldu. Menteşe Belediye Sporun farklı branşlarda başarılara imza atmaya devam ettiğini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediye Spor Karate Takımımız 6 kulüpten 120 Sporcunun katıldığı ve 1 gün süren turnuvada genel klasmanda Şampiyon olarak göğsümüzü kabarttı. Genç yaşta spora başlayan çocuklarımızın, doğru yönlendirme ve disiplinli çalışma ile ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı ve hocalarını başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.