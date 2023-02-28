Menteşe Belediyesi’nin örgü kursuna katılan kadınlar tarafından depremzede çocuklar için örülen oyuncak bebek, lif ve kıyafetler Menteşe Belediyesi El Ele Butik Dayanışma Merkezi üzerinden depremzedelere ulaştırılıyor.

Menteşe Belediyesi’nin örgü kursuna katılan kadınlar tarafından depremzede çocuklar için örülen oyuncak bebek, lif ve kıyafetler Menteşe Belediyesi El Ele Butik Dayanışma Merkezi üzerinden depremzedelere ulaştırılıyor.

Menteşe Belediyesine bağlı örgü kurslarına katılan kadınların, depremzede çocuklar için el emeği göz nuru bir çalışma yaptıklarını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Hepimizi derinden yaralayan bu deprem sonrasında bölgemize gelen depremzedelerimizin yaralarını hep birlikte sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediyemizin örgü kursuna katılan kadınlarımız eğitmenleri ile birlikte çok güzel bir hassasiyet göstererek çocuklar için oyuncak bebekler, lifler ve kıyafetler örmüşler. Depremzede çocuklarımızın bu oyuncaklarla oynayarak, kıyafetleri giyerek bir nebze olsun mutlu olmalarını sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın yaşadıkları bu acı durumun üzerine bu oyuncaklarla oynayarak yüzlerinde bir tebessüm oluşması temel amacımızdır. Bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız” dedi.