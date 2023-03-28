Menteşe Belediyesi Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen Menteşeli Efe isimli mobil oyun ve Menteşe Dynamics kodlama takımının marka hakları, tescillenerek Marka Tescil Belgeleri, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e teslim edildi.

‘Menteşeli Efe’ Play Store platformunda

Menteşe Belediyesi Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen Menteşeli Efe isimli oyunun da ücretsiz bir şekilde Android telefonlarda play store platformundan indirilerek oynanabilecek. Okul öncesi seviye için tasarlanan Menteşeli Efe oyun Andorid telefonlar için play store platformunda yayınlandı. Çocukların sayıları, harfleri, renkleri öğrenerek görsel ve duyusal becerilerini geliştiren oyun mekaniklerine sahip olan eğlenceli bir oyun ve ücretsiz olarak indirilerek oynanabilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen ve Türkiye’de Belediye çatısı altında geliştirilen ilk oyun olma özelliğini taşıyan ‘Menteşeli Efe’ isimli mobil oyunun ve Menteşe Dynamics isminin marka tescilinin alındığını belirtti. Başkan Gümüş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Muğla’nın tek Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezinin açılışını gerçekleştirdiklerini, şimdi de geliştirilen oyunun ve Menteşe Dynamics takımının ismini tescillediklerini açıkladı.