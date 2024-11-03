Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları karadan devam ederken, bölgeye 2 helikopter ve 3 uçak sevk edildi.

Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin önünün kesilmesi için itfaiye ve orman ekipleri yoğun çaba harcarken, bölge halkı da çalışmalara destek veriyor. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile karadan müdahale edilirken, bölgeye 2 helikopter ile 3 uçak da sevk edildi. Havadan da söndürme çalışmalarının başladığı bölgede, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.