Muğla’nın Menteşe ilçesinde trafo merkezi içindeki kuru çam dallarının tutuşması sonrası başlayan yangın büyümeden söndürüldü.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde trafo merkezi içindeki kuru çam dallarının tutuşması sonrası başlayan yangın büyümeden söndürüldü.
Menteşe ilçesi Akyol Muğlaspor tesisleri altında bulunan elektrik trafo merkezi içerisinde bulunan kesilmiş çam ağaçları sıcak hava nedeniyle tutuştu. Yangınına Menteşe itfaiye grup amirliği ekipleri müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, firma itfaiye ekipleri tarafından kuru çam dallarının temizlenmesi konusunda uyarıldı.
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