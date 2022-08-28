Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, firma itfaiye ekipleri tarafından kuru çam dallarının temizlenmesi konusunda uyarıldı.

Menteşe ilçesi Akyol Muğlaspor tesisleri altında bulunan elektrik trafo merkezi içerisinde bulunan kesilmiş çam ağaçları sıcak hava nedeniyle tutuştu. Yangınına Menteşe itfaiye grup amirliği ekipleri müdahale etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.