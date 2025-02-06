Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminin ikinci yıl dönümünde, Muğla’nın Menteşe ilçesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ressam Ayten Taşpınar’ın, deprem bölgesindeki fotoğraflardan esinlenerek yaptığı 60 yağlı boya eserden oluşan "Unutma" adlı sergi, Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin yayınlanmasına Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Başkan Köksal, 6 Şubat depremlerinin Türkiye’de derinden yaralanan büyük bir afet olduğunu belirterek, "Bugün, iki yıl önce yaşanan büyük acıyı izliyoruz. Bu tür afetlere karşı daha hazırlıklı olmamızın bir kez daha gördük. Depremler, patlamalar, satıcı doğanın bir gerçeği ancak bizlerin aldığı önlemler çok önemli. Yaşadığımız süreç, sistem bu tür afetlere ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdik. Hâlâ o günlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor, hayatta acımız çok taze" dedi.

Sergide yer alan eserler, deprem bölgesindeki yıkım ve yaşanan acıların sanatının gücüyle anlatılırken, aynı zamanda afet bilincinin önemine dikkat çekildi. Sergi, bir süre boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.