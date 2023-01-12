Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Menteşe Spor Salonu içerisinde yeni kurulanan Fitness Salonu sporcuların ve Muğlalıların katılımıyla açıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Menteşe Spor Salonu içerisinde yeni kurulanan Fitness Salonu sporcuların ve Muğlalıların katılımıyla açıldı.

Menteşe’de spor salonu içerisinden vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak olan fitness salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan vatandaşlar, ücretsiz olarak sunulacak olan hizmetten dolayı mutluluklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Açılış sonunda açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, “Amacımız Muğla’da var olan spor potansiyelini, spor enerjisini daha ileriye götürmek, spor kültürünü bir yaşam biçimi haline dönüştürmek. Bütün tesislerimiz halkımızın hizmetinde. Muğla’da en yoğun olan Menteşe Spor Salonumuzun bir bölümünü fitness salonuna dönüştürdük. Antrenörlerimizi görevlendirdik ve halkımızın hizmetine ücretsiz bir şekilde açtık. Yedi yirmi dört ücretsiz kardiyo ve fitness salonumuza tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sporcuların ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen Fitness Salonu açılışına, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Menteşe İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ve Gençlik Spor Şube Müdürleri katıldı.