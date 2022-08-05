Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Muharrem Soykan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Soykan’ın cansız bedeni Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Yumaklı bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Muharrem Soykan isimli vatandaşın hakimiyetindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi.

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