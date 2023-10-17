Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kurşunlu Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda çalışan ve paket servis için elektrikli motosikleti ile caddede ilerleyen sürücüye, bir manava ait otomobil çarptı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücü hastaneye kaldırılırken, şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.