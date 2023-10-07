Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 8.incisi düzenlenen ’Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği’ çerçevesinde 12 çocuk toplu sünnet töreni ile sünnet edildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 12 çocuk için Menteşe Belediyesi tarafından sünnet töreni gerçekleştirildi. Menteşe Belediye binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendiler. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de çocuklara eşlik etti. Başkan Gümüş tarafından sünnet çocuklarına çeyrek altın hediye edilirken, sünnet töreni 12 çocuğun Muğla turu sonrasında son buldu.