7’inci Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği’nin ikinci günü toplu sünnet töreni ve çocuk etkinlikleri ile başladı.

7’inci Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği’nin ikinci günü toplu sünnet töreni ve çocuk etkinlikleri ile başladı.

Menteşe Belediyesi Başkanlık binası önünde yapılan toplu sünnet töreninde çocuklar çeşitli etkinlikler ile doyasıya eğlendi. Başkan Gümüş törende çocuklar ve aileleriyle birlikte zeybek oynadı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş toplu sünnet töreninde yaptığı konuşmada, “Kültür ve Sanat Şenliğimiz coşkulu bir şekilde devam ediyor. Bugün şenliğimizin ikinci günündeyiz. Şenlik çerçevesinde bir süre etkinlik gerçekleştiriyoruz. Ancak benim için en önemli etkinlik çocuklarla birlikte olan sünnet töreni etkinliği. Çocuk kenti Menteşe’de geleceğimiz olan çocuklarımızın çalışmaya devam edeceğiz. Bugün çocuklarımızın sünnet törenindeyiz. Ailelerimize hayırlı uğurlu olsun. Çocuklar sizleri çok seviyoruz. Derslerinize iyi çalışın” diye konuştu.

Törende sünnet edilen 11 çocuğa gram altın takıldı. Etkinlik sonrası Başkan Gümüş çocuklarla ve aileleriyle birlikte zeybek oynadı. Sünnet çocukları aileleri ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen üstü açık araçla şehir turu yaptılar.