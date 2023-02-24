Menteşe Belediyesi tarafından vatandaşların desteğiyle toplanan yardım malzemeleri Malatya deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezinden yola çıktı.

Menteşe Belediyesi tarafından vatandaşların desteğiyle toplanan yardım malzemeleri Malatya deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezinden yola çıktı.

Menteşe’den afet bölgesine yapılan yardımlara ilişkin açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; “Yaşadığımız deprem hepimizi derinden yaraladı. Menteşe Belediyesi olarak depremin ilk gününden bu güne personel ve teknik ekipman desteği hem de yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bölgeye lojistik destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Afet bölgelerinde bulunan ekip arkadaşlarımız enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı, teknik personelimiz de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş’ta sürdürülen hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Bugün de belediyemiz ve vatandaşlarımızın işbirliği ve desteğiyle oluşturulan yardım kolileri Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Malatya’da bulunan afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı” dedi.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaraların sarılacağını belirten Başkan Gümüş açıklamasına şöyle devam etti: “Sadece deprem bölgesinde değil, Menteşemize gelen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yardımlara da devam ediyoruz. Kötekli Mahallemizdeki depremzede vatandaşlarımıza Menteşe Belediye Aşevi tarafından 3 öğün yemek çıkarıyor, kıyafet ve ev eşyası gibi ihtiyaçlarını Kötekli Gençlik Merkezi (MEGEM) ve Kışla Parkı’nda bulunan El Ele Butik Dayanışma Merkezlerimizde karşılıyoruz. Bunun yanında yine Kötekli MEGEM’de depremzedelere yönelik gerekli hijyen ve temizlik malzemeleri belediyemiz tarafından karşılanan çamaşırhane ve duş hizmetini devreye soktuk. Bu zor günleri dayanışma ile aşacağız”