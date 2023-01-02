Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2020 yılında kura çekimi yapılan 500 adet sosyal konutun ihalesi 15 Şubat’ta yapılacak.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2020 yılında kura çekimi yapılan 500 adet sosyal konutun ihalesi 15 Şubat’ta yapılacak.

TOKİ tarafından 2019 yılında yıllık 100 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Muğla Menteşe’de 500 adet 3. etap konut projesinin 2020 Mart ayında kuraları çekilmişti. 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 sosyal konut için hak sahipleri belli olmuştu. TOKİ tarafından Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi’nde yapılacak olan 3. Etap 500 adet konut (+2 Kd), 1 adet cami ve 1 adet 6 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesinin 15 Şubat’ta saat 14.30’da yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Muğla’daki diğer sosyal konut proje kuralarının ise 28-29 Ocak tarihlerinde çekileceği öğrenildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “TOKİ tarafından Menteşe ilçemizin Akçaova Mahallesi’nde yapılacak olan 3. etap 500 adet konut, 1 adet cami ve 1 adet 6 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi 15 Şubat 2023’te saat 14.30’da yapılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu sosyal konut projesi çerçevesinde Muğla’mızda yapılacak olan konutların kuraları ise 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde çekilecek. Muğla’mıza hayırlı olsun” dedi.