Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel taşıma işi yapan şoförlere yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” düzenlendi. Eğitim, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ömer Sami Çukur tarafından verildi.

Eğitimde, şoförlerin çalışma şartlarında güvenliği sağlama, iş kazalarını önleme, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve acil durumlarda yapılması gerekenler gibi konular ele alındı. Şoförlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinç düzeyini artırmayı hedefleyen etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin şoförlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve daha güvenli bir taşıma hizmeti sunmalarını sağlamak adına önemli olduğunu vurguladı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikalarının ilerleyen günlerde teslim edileceği belirtildi.