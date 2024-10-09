Dünya Disleksi Farkındalık Günü kapsamında, Türdü 100. Yıl İlkokulu ve Muğla Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğin ardından, Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumların katkılarıyla Özel Öğrenme Güçlüğü Önerileri Projesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Programa katılan İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin eğitim hayatındaki zorluklarına dikkat çekerek, bu projeyle öğrencilere yönelik çözüm önerileri geliştirilmesinin önemini vurguladı. Etkinlik boyunca disleksi farkındalığı artırılırken, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.

Kömürcü, proje kapsamında yönetici, öğretmen ve velilerin iş birliğiyle yürütülecek çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Proje, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik farkındalığı artırmayı ve eğitim süreçlerine destek olmayı amaçlıyor.