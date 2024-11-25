Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Muğla Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Türdü 100. Yıl İlkokulu Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Özel Öğrenme Güçlüğü Önerileri Projesi”, başarıyla devam ediyor.

Proje kapsamında uygulama okulu olarak seçilen Türdü 100. Yıl İlkokulu’nda, proje yürütücüleri ve öğrenciler arasında birebir çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalarla, özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim yöntemleri geliştirilmesi ve uygulanması hedefleniyor.

Proje, öğrencilere özel destek sunmanın yanı sıra, öğretmenlere ve ailelere rehberlik sağlayarak öğrenme sürecini daha etkili ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Proje çerçevesinde yürütülen birebir çalışmalar sayesinde, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinde olumlu etkiler gözlemleniyor. Muğla Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Türdü 100. Yıl İlkokulu, projenin başarıya ulaşması için özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Projenin, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlaması ve öğrenme güçlüğü olan bireylerin topluma kazandırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.