Menteşe Belediyesi’nin bir yayınevi ile beraber düzenlediği ‘2. Mustafa Özbey Edebiyat Ödülü Öykü Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. 58 dosyanın katıldığı yarışmada Kırıkkale’den İdris U. Yördem ‘Her şey Başta Çok İyi Gidiyordu” dosyası ile birinci seçildi.

Türk edebiyatını desteklemek, öykü yazarlarını teşvik etmek için düzenlenen ‘2. Mustafa Özbey Edebiyat Ödülü Öykü Yarışması’ ödül töreni Menteşe Belediye Tiyatrosu Ayhan İçöz Salonu’nda gerçekleşti.

Ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Oktay Yivli, geçtiğimiz yıl 28 dosyanın başvurduğu yarışmaya bu yıl 58 dosyanın katıldığını belirterek, “ Ödülün genç bir arkadaşımızın kazanması hem bizleri hem de Mustafa Özbey beyi mutlu etti. Türkiye geneli olması şehirler de bir sinerji oluşturuyor. Muğla’da Menteşe’de geleneksel hale gelen yarışmada Menteşe Belediyesi’ne ve Günce Yayınlarına teşekkür ediyor, yarışmanın birincisi İdris Yördem’i tebrik ediyorum” dedi.

Törende yarışmanın birincisi İdris Yördem’e ve jüri üyelerine plaketleri Menteşe Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Celal Cem Dengiz tarafından verildi.

2. Mustafa Özbey Edebiyat Ödülü Öykü Yarışması birincisi Yördem’in öykü dosyası bir yayınevi tarafından kitaplaştırılacak.