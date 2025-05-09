Menteşe Feriha Osman Günsan Anaokulu, öğrencilerine erken yaşta kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Etkinlik kapsamında, çocuk kitapları yazarı Mine Pöge anaokulu öğrencileriyle buluştu. Minik öğrencilerin kitaplara olan ilgisini artırmak ve ileriki yaşantılarında kalıcı bir okuma alışkanlığı geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin mutluluğu dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Feriha Osman Günsan Anaokulu Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Yazar Mine Pöge, kitaplarını oyun diliyle anlatırken, öğrencilerin sorularını da sabırla yanıtladı.

Programın sonunda okul yönetimi katkılarından dolayı Yazar Mine Pöge’ye çiçek takdim ederek teşekkür etti.