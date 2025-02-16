Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen ev yangınında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Menteşe ilçe Muslihittin Mahallesi İmeceler Sokakta bulunan tek katlı evde dumanların çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen ahşap çatı katlı bina yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yanan evde soğutma çalışması yaparken, yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangın esnasında evdeki beyaz ve mobilya eşyaları kullanılmaz hale geldi.