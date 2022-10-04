Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi tarafından 4 Ekim hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için vatandaşlara kedi ve köpek maması dağıtıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi tarafından 4 Ekim hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için vatandaşlara kedi ve köpek maması dağıtıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi tarafından Menteşe İlçesi’nde bulunan Kurşunlu Meydanı’nda mama dağıtım standı kuruldu. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kurulan stant da vatandaşların mahallelerinde yaşayan sokak hayvanları için hazırlanan kedi ve köpek mamalarının dağıtımı yapıldı. Çocuklar ve vatandaşlar Kurşunlu Meydanı’nda bulunan kedilere mama verdi.