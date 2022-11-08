Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri ve kolluk güçleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Çiftçioğlu hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, Yatağan-Muğla Karayolu Akçaova Mahallesinde saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre 23 yaşındaki Bayram T. idaresindeki 34 KU 7006 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşı tarafa motosiklet ile geçmeye çalışan 38 yaşındaki Fatih Çiftçioğlu’na çarptı.

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