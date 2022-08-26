Kaza sonrası bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Süleyman Küçem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AK Partili Çelebi: ”Bir zaferi yaşatmak, onu kazanmak kadar önemlidir”

AK Partili Çelebi: ”Bir zaferi yaşatmak, onu kazanmak kadar önemlidir”

Kaza, Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Çıraklık Eğitim Merkezi istikametinden gelen Nihat K. idaresinde 34 EVZ 605 plakalı araç sürücüsü ile Süleyman Küçem’in sevk ve idaresindeki 48 NY 024 plakalı motosiklet çarpıştı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.