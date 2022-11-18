Menteşe Belediyesi, Kafaca ve Yeşilyurt Mahallelerinde kendisine ait 31 dönüm araziye 1 ton karakılçık buğday tohumu ekti. Karakılçık buğday tohumunu toprakla buluşturan Menteşe Belediyesi elde edeceği mahsulü ekmek yapımında kullanacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Menteşe Belediyesi, Kafaca ve Yeşilyurt Mahallelerinde kendisine ait 31 dönüm araziye 1 ton karakılçık buğday tohumu ekti. Karakılçık buğday tohumunu toprakla buluşturan Menteşe Belediyesi elde edeceği mahsulü ekmek yapımında kullanacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

“Ekiyoruz, üretiyoruz, paylaşıyoruz”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş üreten ve ürettiklerini paylaşan bir belediye olarak ata tohumu karakılçık buğdayına sahip çıktıklarını belirterek, “Yerli üretim çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ata tohumu karakılçık buğdayını toprakla buluşturarak, toprakla buluşturduk. Kafaca ve Yeşilyurt Mahallerimizde ektiğimiz karakılçık buğdayı ile yerel üreticiye ve ihtiyaç sahiplerine destek olacağız.” dedi.

1 ton Karakılçık buğday tohumu

Başkan Gümüş, karakılçık buğday tohumu ekimi hakkında şunları söyledi: “Karakılçık buğdayı dayanıklı, çok suya ihtiyaç duymayan, verimli bir buğday. Bu nedenle karakılçık buğdayını bu yıl da toprakla buluşturmaya karar verdik. Geçtiğimiz yıl mahsulden elde ettiğimiz buğdayı yerel üreticimize ekip, biçmeleri ve yeniden üretmeleri için dağıtmıştık. Bu konudaki çalışmalarımıza ara vermiyoruz ve yerel üreticimize dağıtımlarına devam ediyoruz. Bu yıl toprakla buluşturduğumuz 1 ton karakılçık tohumundan elde edeceğimiz buğdayın bir kısmını un haline getirecek ve ekmek yapımında kullanacağız. Bir kısmını da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Buğdayımızın saplarını ise saman balyaları haline getirip besicilerimize yem olarak kullanabilmeleri için ücretsiz dağıtacağız. Böylelikle ektiğimiz buğdaydan, birçok vatandaşımız faydalanmış olacak”

Toprağın, suyun ve üretimin her şeyden çok değerli olduğunu belirten Başkan Gümüş, “Geleceğe güvenle bakabilmemiz için yerli ata tohumlarımıza sahip çıkmamız, korumamız ve onları sağlıklı bir şekilde üretmemiz gerekiyor. Çocuklarımız için, onların sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için yerli ata tohumlarımızı koruyacak, üretecek ve çoğaltacağız” diye konuştu.