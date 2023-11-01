Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuzluk Mahallesindeki kadınlar ile belediyenin kadın kursiyerlerini meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri hakkında bilgilendirdiler.

Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kadınlara yönelik eğitimlerine devam ediyor. Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle ekipler Kuzluk Mahallesindeki kadınlar ile belediyenin kadın kursiyerlerini meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri hakkında bilgilendirdiler. Belediye ekipleri bilgilendirme toplantısında kadınlarda en sık görülen kanser olan ve her 8 kadından birinde görülme riski bulunan meme kanserinin risk faktörleri, erken tanı için kendi kendine meme muayenesinin önemi ve nasıl uygulandığı, tarama yöntemleri hakkında kadınları bilgilendirerek kan şekeri ve tansiyon ölçümleri de yaptılar.