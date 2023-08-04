Menteşe Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından bu yılın ilk 7 ayında 407 nikâh işlemi gerçekleştirildi. Nikah işlemlerinin 29’u yabancı uyruklu evliliği olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl toplam 707 nikâh işlemi gerçekleştirildiğini, bu yılın ilk 7 ayında 407 nikâh işlemi yapıldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; “Geride bıraktığımız yıl toplam 707 nikâh işlemi gerçekleşirken 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 3’ü cezaevinde olmak üzere 407 nikâh işlemi gerçekleştirildi. Nikâh işlemlerinin 29 tanesi yabancı uyruklu. Ocak-Temmuz döneminde en fazla nikâh işlemi ise 125 nikâhla Temmuz ayında gerçekleşti. Bu süreçte ben de gençlerimizin istekleri çerçevesinde nikâhlarını kıyarak, yeni evlenen çiftlerimizin mutluluklarına ortak oldum. Hayatlarını birleştirerek bir yuva kuran ve bu kutsal birlikteliğe imza atan bütün çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi