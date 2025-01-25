Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yüzde 5 oranında denetim ve kontrol çalışmalarını gerçekleştirdi.

Hayvancılık sektöründe standartların korunması ve hayvan refahının artırılması amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerin kayıt sistemi, hijyen şartları, hayvan sağlığı, barınma alanları ve yem depolama gibi konular detaylı bir şekilde incelendi. Yetkililer, denetimlerin hem hayvan sağlığını hem de üretici ve tüketici güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, işletme sahiplerine uyulması gereken mevzuatlar hakkında bilgilendirmeler yapıldığı ifade edildi. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve hayvancılık sektöründeki standartların titizlikle takip edileceği belirtildi.