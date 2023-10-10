Menteşe’de bu hafta sonu Göktepe Belenye 9. Kültür ve Dayanışma Şenliği ile 6. Tarhana Festivali düzenlenecek.

Menteşe bu hafta sonu düzenlenecek şenlik ve festival ile renkli görüntülere sahne olacak. Etkinlikler 14-15 Ekim tarihlerinde 9.’cusu düzenlenecek olan ve saat 11.00’de Göktepe Sosyo Kültürel alanda başlayacak olan Göktepe Belenye 9. Kültür ve Dayanışma Şenliği ile başlayacak. Kortej yürüyüşü ile start alacak olan şenlik çerçevesinde; dans oyunları gösterileri, yöresel ürünlerin tanıtım ve satışı, spor etkinlikleri, konserler ve tiyatro gösterisi yer alıyor.

Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından düzenlenen 6. Tarhana Festivali ise 15 Ekim Pazar günü Saburhane Meydanında 8.30’daki toplanma ve sonrasında tarhana kazanlarının kaynaması ile başlayacak.

Tarhana Festivalinin resmi açılışı ise saat 13.00’da aynı yerde yapılacak. Katılımcılara tarhana ikram edilecek festivalde gün boyunca doğa yürüyüşü, halk oyunları gösterisi, söyleşiler, konserler ve sergiler yer alıyor.

Kent kültürünü ve yöreyi tanıtan şenlik, festival ve projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bu hafta sonu Menteşemizde Göktepe Şenliğimiz ve Tarhana festivalimiz düzenlenecek. Bizler bu 2 etkinliğinde paydaşı ve destekçisi olmaktan çok mutluyuz. Yaşam kültürümüzü tanıtan, onu yaşatan ve gelecek nesillere aktaran bu etkinliklere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.