Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki gübre ve ilaç bayilerine yönelik denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımda kullanılan ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak ve çiftçilerin sağlıklı ürünlere erişimini temin etmek amacıyla yapılan denetimlerde, bayilerin ruhsat, etiketleme ve ürün depolama şartları titizlikle inceleniyor.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Gübre ve bitki koruma ürünlerinin doğru ve güvenilir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla yürütülen bu denetimler, tarım sektörünün sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Çiftçilerimizin kaliteli ve doğru ürünlere erişebilmesi adına çalışmalarımız devam edecektir” denildi.