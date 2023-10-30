Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın ‘İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar’ bileşeni altında ‘Ne Eğitimde, Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET Pro) Muğla’da Youth at Work in Menteşe (Menteşe’de Gençler İşte)’ projesi ile hayata geçirildi.

Muğla’da 15-29 yaş arasındaki NEET’lerin niteliklerini geliştirmek ve yiyecek-içecek işletmelerinde istihdam edilebilirliklerini artırmak için tasarlanan projenin tanıtımı Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde yapılırken, projeye Muğlalı gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Projenin, 15-29 yaş arasındaki toplam 80 genç için büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden İş-Kur Muğla İl Müdürü Zahide Altınok, “Özellikle eğitimde ve istihdamda yer almayan 15-29 yaş aralığındaki gençlere eğitimde ve istihdamda karşılaştığı zorlukları aşmalarında yardımcı olmak, kariyer fırsatları sunmak ve işgücü piyasasına daha bilinçli katılmalarını sağlamak adına hayata geçirilen proje, genç işsizlerin iş gücü piyasasına dahil olması anlamında önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Altınok, genç nüfustaki işsizliğin önlenmesi ve gençlerin işgücü piyasasına dahil olması bakımından projenin öneminin vurguladı. Altınok, “Muğla İş-Kur olarak ilimizdeki genç nüfus potansiyelinin bu projeden yararlanmasını sağlamak istiyoruz. Proje hedeflerini gerçekleştirmek üzere, Muğla’da 80 NEET’e, sektör temsilcilerinin iştirakleri ile belirlenen iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim, temel ve bireysel beceri eğitimleri ile girişimcilik eğitimi verilecek. Ayrıca, eğitim programından mezun olan NEET’lere, mentorluk eğitimi alan İş ve Meslek Danışmanları tarafından detaylı Bireysel Eylem Planı hazırlanacak ve gençlerin istihdam edilmeleri yolunda danışmanlık yapılacak” diyerek, Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlerin meslek sahibi olarak iş gücü piyasasına kazandırılmalarını sağlayacaklarının altını çizdi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortağı olduğu “Youth at Work in Menteşe (Menteşe’de Gençler İşte) projesinin operasyon faydalanıcısı İş-Kur.