Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ev ve ahır yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yayla mevkiinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, olay esnasında evde bulunan vatandaşlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bilgilendirdi. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına hızlı müdahalede bulunan ekipler, yoğun çaba göstererek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor.