Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitim Yöneticileri Toplantısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Kömürcü başkanlığında, Şube Müdürleri ve ortaöğretim kurum müdürlerinin katılımıyla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına yönelik önemli konular ele alındı ve ilçede yürütülen eğitim faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda, ilk olarak 2024 eğitim yılının birinci ayı ele alınarak, eğitimde elde edilen sonuçlar ve uygulamalar masaya yatırıldı. Bu değerlendirme kapsamında ilçedeki okullarda devam eden çalışmalar ve başarı oranları görüşüldü. Ayrıca, ülke genelinde ve Muğla’da uygulanacak ortak sınavların süreçleri görüşüldü. Eğitimde öğrenci devamlılığına dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, devam ve devamsızlık işlemlerinin titizlikle yürütülmesinin, öğrencilerin başarılarını doğrudan etkilediğini belirtti. Devamsızlık oranlarının azaltılması ve öğrencilerin okula daha düzenli katılımının sağlanması için alınacak tedbirler konuşuldu.

Toplantıda ayrıca 2024 YKS sınav sonuçları değerlendirildi. YKS’deki performansın artırılması için yapılacak çalışmalar, öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin önemi ve sınav süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretim politikaları doğrultusunda dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak ele alınırken, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda ilçede uygulanacak projelerin öğrencilere kazandıracağı faydalar ve yenilikçi eğitim metotları üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, taşımalı eğitim ve öğle yemeği faaliyetlerine de dikkat çekildi. Taşımalı eğitim sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve öğrencilerin yemek hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması için alınacak önlemler gözden geçirildi. Ders kitaplarının dışında yardımcı kaynak kitapların kullandırılmaması konusunda da uyarılar yapılarak, bakanlık politikalarına uygun olarak hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantı, tüm yöneticilerin görüş ve önerilerini paylaşmasıyla sona erdi. Eğitim yılı boyunca bu konuların sürekli izlenerek değerlendirileceği ve gerekli adımların atılacağı belirtildi.