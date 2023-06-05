5 Haziran Dünya Çevre Günü, Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kireç dağıtımı ile başlayan etkinlikler, Geri Dönüşüm Sanat Sergisi, Sıfır Atık Yarışma Ödül Töreni ve Kızıldağ Mesire Alanı yürüyüşü ile devam etti.

30 ton kireç dağıtıldı

Kireç dağıtım töreninde vatandaşlarla bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Kireç dağıtım geleneğimizi Saburhane Meydanı Karşıyaka Mahallesinde başladı. Kireç dağıtımımız Kentsel Sit Alanındaki mahallelerimizi kapsıyor. Etkinlik çerçevesinde Kentsel Sit Alanındaki 9 mahallemizde 30 ton kirecimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Kırmızı kiremitleri, beyaz badanaları ile meşhur evlerimizin ve bacalarımızın beyaza boyanması bir gelenektir. Beyaz badana aynı zamanda şehrimizin temizliğini de gösterir. Vatandaşlarımız da bu konuda çok duyarlı. Hassasiyetlerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Gümüş kireç dağıtım töreninde mahalle sakinleri ile birlikte badana yaptı.

Geri dönüşüm sanat sergisi

Etkinliğin ikinci günü geri dönüşüm sanat sergisi ve atık yağ atık pil yarışması ödül töreni ile devam etti. Sınırsızlık Meydanında düzenlenen sergide geri dönüşüm malzemelerden yapılan objeler büyük beğeni topladı. Atıkların ve geri dönüşümün sadece çevre sorunu değil, insanların da sorunu olduğunun vurgusu yapılan sergide sanatçı Fırat Karapınar’a, S. S Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatif adına Ümit Keleş’e ve İftar Demir Doğrama İşletmesi sahibi Ahmet iftar’a Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından plaket takdim edildi. Sergide ayrıca Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yapmış olduğu eserlerde yer aldı.

Sergide konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bugün hep birlikte açılışını yaptığımız sergi çevre konusunda duyarlılık sağlamak ve geri dönüşüm vurgusu yapmak adına çok anlamlı olmuş. Sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün serginin çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi: “Çok anlamlı bir sergi. Bu sergi çevreyi ve sürdürülebilirliği önemseyen herkesi de ilgilendiriyor. Zira çevre ve geri dönüşüm konusunda dikkat çeken bir sergi olmuş. Sanatçılarımızı tebrik ediyorum.”

Atık yağ ve atık pil yarışmasında çevre dostu plaketi

Sınırsızlık Meydanında düzenlenen serginin ardından Atık Yağ ve Atık Pil Toplama yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde Arasta’mızın duayen esnaflarından Elektrikçi Ali Osman Soyer’e işyerinde sürekli olarak topladığı atık pilleri belediyeye teslim etmesinden dolayı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından Çevre Dostu Plaketi ile ödüllendirildi.

Apartman ve site sakinleri için düzenlenen atık yağ ve atık pil yarışmasında en çok atık teslim eden Alptuğ Demircan ve Bircan Karataş’a ödül olarak 2 adet çöp konteyneri, 40 litre yüzey temizleyici, 40 litre çamaşır suyu, 20 litre cam sil ve 20 adet çöp poşetinden oluşan temizlik malzemeleri ödül olarak verildi.