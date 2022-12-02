Menteşe Belediyesi’ne ait Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi’nde Dijital Oyun Kodlama ve Tasarım Eğitimi başlıyor. 2 ay sürecek eğitime 2 grup halinde toplam 20 kursiyer öğrenci katılacak.

Menteşe Belediyesi’ne ait Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi’nde Dijital Oyun Kodlama ve Tasarım Eğitimi başlıyor. 2 ay sürecek eğitime 2 grup halinde toplam 20 kursiyer öğrenci katılacak.

Çocuk Bilim Parkı ile Robotik ve Kodlama Merkezinin Menteşe Belediyesinin teknolojik vizyonunu oluşturduğunu ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, tasarım ve kodlama eğitimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Gümüş; “Bilim parkımızda hizmete açılan robotik ve kodlama eğitim merkezi ekibimiz kodlama ve oyun tasarım eğitimlerine başlıyor. Birçok ülkede 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta bu eğitimler veriliyor ve hatta eğitim müfredatına da konuyor. Verilecek eğitimlerle gençlerimizin teknoloji yüzyılında çağın gereklerine uygun sistemli ve yenilikçi düşünme becerilerini arttırmalarını hedefliyoruz. Bu amaçla ekibimiz Dijital Oyun Kodlama ve Tasarım Eğitimine yönelik öğrenciler ve ebeveynleri ile bir araya gelerek dijital oyun pazarı, eğitimin içeriği ve süreciyle ilgili bilgilendirmeler yaptı. Toplantıların sonucunda ebeveynlerden çok olumlu dönüşler aldık. Ekibimiz başvuruları inceledi. Bunun sonucunda öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup oluşturuldu. Toplam 20 kursiyer öğrenci ile 2 ay sürecek eğitime 3 Aralık Cumartesi günü başlıyoruz.” dedi.

Eğitimler, Cumartesi günleri 1. Grup saat 11.00 -13.00, 2. Grup saat 14.00-16.00 arasında verilecek.