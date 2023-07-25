Menteşe Belediyesi tarafından uygulamaya konulan 4-10 yaş aralığındaki çocukların fiziksel, sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak olan Sekibaşı Çocuk Atölyelerine kayıtlar başladı.

Menteşe Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hayata geçirilen Sekibaşı Çocuk Atölyelerinde 4 ila 10 yaş aralığındaki çocukların bireysel becerileri, ilgi alanları, öğrenme hızları ve karakter özelliklerine göre çeşitli oyunlar ve farklı etkinlikler ile çocukların eğlenerek kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek atölye çalışmaları çerçevesinde akranları ile sağlıklı iletişim kuracak çocuklar ilgi alanlarına yönelik gelişim gösterirken; ayrıca paylaşmayı ve karşılıklı saygıyı da öğrenerek duygusal ve zihinsel olarak ta gelişim gösterecekler.

Menteşe Belediyesine ait Karamehmet Mahallesindeki Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezinde

01 Ağustos Salı günü başlayacak olan çocuk atölyelerine katılmak isteyenler (0252) 2144880 (Dâhili 6610) numaralı telefondan başvuru yaparak randevu alabilecekler.