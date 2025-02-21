Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Menteşe ilçesine bağlı kırsal mahallelerde büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hayvan sağlığını koruma ve bulaşıcı hastalıkları önleme amacıyla yürütülen aşılama kampanyası, bölgedeki çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların büyük ilgisini görüyor.

"Kırsal Mahallelerde yoğun aşılama çalışması"

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde belirlenen program çerçevesinde büyükbaş hayvanlara şap aşısı uyguluyor. Aşılama programı kapsamında veteriner hekimler ve saha ekipleri, çiftçileri şap hastalığının önemi ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirirken, hastalıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaşıyor.

"Hayvan sağlığı ve ekonomik kayıpların önlenmesi için kritik öneme sahip"

Yetkililer, şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarının düzenli olarak yapılmasının büyükbaş hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Menteşe’deki aşılama çalışmalarının belirlenen program dahilinde önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirilirken, bölgedeki hayvan yetiştiricileri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.